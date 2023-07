Yewwi Askan Wi parle d’enlèvement et appelle le peuple à rester mobilisé

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a emboîté le pas au Bureau politique national de Pastef, suite à l’arrestation de Ousmane Sonko. Elle parle d’enlèvement et appelle le peuple à se mobiliser.



« Après avoir été kidnappé aux alentours de Kounpemtoum, dans un scénario aux allures d'une œuvre de Tontons Macoutes,le Président Ousmane Sonko vient de faire l'objet d'un enlèvement manu militari à son domicile, ce vendredi 28 juillet, jour férié, en célébration de l'Achoura », lit-on dans leur communiqué.



Qui poursuit: « La Coalition Yewwi Askan le Wi condamne énergiquement cette énième dérive d'un pouvoir autoritaire et violent; et exige la libération immédiate et sans condition du Président Ousmane Sonko ».



Ainsi, la Coalition Yewwi Askan Wi « appelle le peuple à rester mobilisé et à l'écoute de ses prochaines directives. Le respect des droits du Président Ousmane Sonko ne saurait faire l'objet d'aucune concession ».