Yewwi Askan Wi reporte sa manifestation du 19 mai et fixe une nouvelle date

La coalition Yewwi Askan a décidé de décaler la date de leur manifestation. Initialement prévue ce samedi 19 mai, la marche va finalement se tenir le 26 mai, soit trois jours après l’audience spéciale de l’affaire Sweet Beauté opposant Adji Sarr/Sonko.



Face à la presse, les leaders de Yewwi sont revenus sur le motif du renvoi de leur manifestation.« Nous avions retenu une marche nationale et elle sera maintenue pour la bonne et simple raison que jusqu'ici, rien n'a été fait par le président Macky Sall pour que le pays sorte de cette situation », a déclaré Déthié Fall.



Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a estimé que le président Macky Sall est « le seul et unique responsable de cette situation de tension ».



Pour M. Fall, le chef de l’Etat a une entreprise d’écarter des candidats à la présentielle. « Cette volonté d’écarter des leaders de projets et d’espoirs, cette volonté ne passera pas. Trop c’est trop », a-t-il pesté.



Déthié Fall d’enchaîner : « Nous voulons la paix et œuvrons pour la paix. Mais nous voulons que ce pays soit développé, que cette démocratie soit préservée et que ce renouvellement soit assuré en 2024. Et, on n’acceptera pas du tout qu’il écarte Ousmane Sonko de la compétition ».



Il tient à rappeler à Macky Sall qu’il était avec eux en 201. « Macky Sall a vu comment les populations étaient mobilisées pour que lui il soit bénéficiaire de cette alternance en 2012. Il a vu ce qui s’est passé à la place de l’Obélisque. Et c’est lui aujourd’hui qui piétine cette démocratie, cette stabilité », a-t-il regretté.



A en croire Déthié Fall, la coalition Yewwi lui reconnait son statuer de président de la République. En contrepartie, il lui demande « de respecter également le statut des leaders de l'opposition, de respecter le statut de Ousmane Sonko. Qu’il le veuille ou pas, c’est quelqu’un qui est porteur d’espoir et de projet qui mérite ce respect », a conclu M. Fall.