Youssou Ndour reçoit le Grand Prix Sacem 2025

Youssou Ndour a annoncé avoir reçu le Grand Prix Sacem 2025, une distinction majeure décernée par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Dans une déclaration publiée à l’issue de la cérémonie, l’artiste sénégalais a exprimé sa reconnaissance pour cette distinction qui consacre son dernier projet musical, Éclairer le monde. « Je suis très honoré de recevoir le Grand Prix Sacem 2025. Un immense merci pour cette reconnaissance », a-t-il affirmé.



L’auteur de Set, figure de référence des musiques du monde, a mis en avant la démarche artistique qui a guidé la création de cet album. « Avec “Éclairer le monde”, j’ai voulu mettre en lumière la richesse de la world music », a expliqué Youssou Ndour. Il a salué « le talent de Michael League et Weedie Braimah », qu’il décrit comme des artistes dont « l’ouverture artistique et la vision ont été essentielles ».



Youssou Ndour s’est également dit « fier de cet album » et a remercié les équipes ayant accompagné la production et la diffusion du projet. Il a, par ailleurs, adressé un message de gratitude à ses partenaires professionnels : « Merci à Because Éditions et à la Sacem pour leur soutien. »



L’artiste a conclu en dédiant sa distinction à sa sœur Ngoné Ndour, engagée dans la défense des droits d’auteur au Sénégal. « Je dédie ce prix à ma sœur Ngoné, qui se bat pour les droits d’auteur au Sénégal », a-t-il déclaré, inscrivant cette reconnaissance dans un combat plus large en faveur de la protection de la création musicale.