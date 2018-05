Youssou Touré : «Je vais pleurer tous les jours »

Le ministre-conseiller se défoule sur la presse qui a relayé ses larmes consécutives à l’humiliation de sa vie. Youssou Touré, qui dit n’avoir pas regretté de verser quelques gouttes de larmes, déclare que des gens ont profité de ses moments de faiblesse pour faire un montage.



«Quant au détour d’une petite interview, on me rappelle certaines choses, j’en étais ému aux larmes, ‘Maa Tay’ ! Sachez que tous les jours, je verserai des larmes. Je suis un être humain. Qui n’a pas versé des larmes dans ce pays ? Quand on a un cœur, on verse naturellement des larmes », déclare le ministre-conseiller



Face aux journalistes, Youssou Touré, sans détour, charge ces derniers : « on tente de me discréditer et me tourner en dérision, parce que l’émotion m’a étreint et j’ai versé des larmes. Est-ce une honte ou un délit que de verser des larmes ? ».



Il est convaincu que «l’objectif premier des uns et des autres est de détruire l’individu et de le diaboliser. J’ai pleuré et des gens en ont fait un montage ». «Mais, prévient-il, je vais pleurer tous les jours».



«Il n'y a que des monstres et surtout des monstres humains qui ne versent pas de larmes. Ils n'ont qu'à continuer à écrire, m'accabler et me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais ils ne me verront jamais faiblir», conclut-il.