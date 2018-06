Youssouf Sabaly « On va tout faire pour gagner face à la Colombie et être en huitième de finale… »

Sénégalais et Colombiens vont s’affronter ce jeudi à 14h pour le compte du troisième match de poule du groupe H. Un nul suffi pour les « Lions » pour passer au second tour au moment les « Cafeteros » doivent gagner pour se qualifier. Un match donc qui s’annonce compliquer pour les deux équipes. Mais, selon le latéral gauche des « Lions », lui et ses coéquipiers vont tout donner pour remporter la partie.



« On va tout faire pour gagner face à la Colombie et être en huitième de finale. Le temps des vacances n’a pas encore sonné », a déclaré le Bordelais au micro du reporter d’équipe de la FIFA, Cynthia Nzetia.



Performant depuis le début de la Coupe du monde, Youssouf Sabaly indique ne plus avoir de pression et se sent bien pour mieux aborder les matchs : « Je me sens bien. Émotionnellement, j’ai enfin digéré le fait de participer à un Mondial, de représenter mon pays et de réaliser un rêve de gosse. Je me suis mis en mode combat, et on espère aller le plus loin possible ».



Le passeur décisif du but de Moussa Wagué le dimanche passé face au Japon indique se s’épanouir dans le groupe avec ses partenaires mais reste concentré dans le tournoi.

« Ça se passe bien au quotidien, et il y a un certain confort. Tout le monde nous trouve sympathiques, mais il ne faut pas croire pour autant qu’on n’a pas d’objectifs ou que les supporters ne s’attendent pas à des résultats de notre part », a-t-il précisé.