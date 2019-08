Selon The Independent, visité par Goal France, Zinedine Zidane, frustré au Real Madrid, penserait déjà à rendre son tablier. Zinedine Zidane pourrait à nouveau quitter le Real Madrid, selon "The Independent", qui s'appuie sur une analyse du journaliste de El Pais, Diego Torres.



L’entraîneur français serait déçu par Florentino Perez et ses décisions sur le marché des transferts. Zizou n'apprécierait pas l’équipe avec laquelle il doit travailler cette saison. Le coach du Real serait tellement déçu qu'il pourrait quitter son poste pour la deuxième fois en un peu plus de 12 mois.



Tout serait parti de l'échec du Real dans le dossier Paul Pogba cet été. Zidane a clairement expliqué à Perez que le milieu de terrain français devait jouer un rôle crucial dans la restructuration de son équipe après une mauvaise performance la saison dernière. "Ne pas faire signer Pogba a poussé Zidane au bord de la démission", insiste Diego Torres. Perez a tenté d'inclure à la fois James Rodriguez et Gareth Bale dans l'échange, mais ne s'est pas approché de la valeur de 170 millions d'euros exigée par Manchester United.



Zidane aurait remis à son président une liste de souhaits comportant Eden Hazard, Paul Pogba et Kylian Mbappé au début de l'été. ZZ était conscient qu'avoir le dernier cité allait être très difficile, mais s'attendait à avoir les deux autres à sa disposition. Idem pour ce qui concerne les départs.



L'effectif de Madrid est tout simplement trop grand. Bale et James doivent maintenant être réintégrés dans l'équipe après que le club n'ait pas réussi à les vendre. La pré-saison a été un désastre tant en termes de résultats que de performances. Les supporters sont bouleversés de ne voir aucun progrès par rapport à la saison dernière. Suffisant pour pousser Zidane à la démission ?