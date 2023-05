Ziguinchor : Déthié Fall s'ajoute à la liste des leaders partis soutenir Sonko

Les leaders de l’opposition ont décidé de faire bloc derrière Ousmane Sonko. Depuis hier dimanche, plusieurs d’entre eux ont effectué le déplacement dans cette partie sud du Sénégal pour soutenir leur camarade du Pastef qui doit être jugé demain mardi 16 mai par la Chambre criminelle de Dakar pour « viols et menaces de mort » sur la personne de la masseuse de Adji Sarr.



En effet, Déthié Fall, membre de la coalition YewI Askan Wi vient d’arriver à Ziguinchor. Il va y trouver Aminata Touré, Malick Gackou, Aida Mbodji ….



« Après ma présence à l'audience de ce matin des députés du PUR - Massata SAMB et Mamadou NIANG - au tribunal de Dakar, me voilà bien arrivé à Ziguinchor pour apporter tout mon soutien et témoigner toute ma solidarité à mon ami et frère le Président Ousmane SONKO », a-t-il écrit sur sa page Facebook.