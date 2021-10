Ziguinchor : Ousmane Sonko et ses partisans attaqués par des «nervis», plusieurs blessés enregistrés

L'opposant Ousmane Sonko et ses partisans ont été attaqués lundi soir lors d'une réunion à Ziguinchor, par un certain Doudou Ka et ses nervis si l'on en croit aux propros publiés sur la page Facebook de Jotna média.



« Doudou Ka et ses nervis attaquent Ousmane Sonko et ses partisans en pleine reunion ! Bilan provisoire : ils ont poignardé un responsable de Pastef, blessé un autre à la tête et fracturé le bras d'une 3e victime», peut-on lire sur la page Facebook de Jotna.



Dans les vidéos publiées sur cette même page, l'on voit plusieurs militants blessés et leurs habits tâchés de sang.