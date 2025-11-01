Ziguinchor : la Toussaint célébrée dans le recueillement et l’hommage aux défunts

La région de Ziguinchor (sud) a célébré ce samedi, la fête de la Toussaint dans une atmosphère empreinte de piété, de recueillement et de gratitude envers les disparus, rapporte l’Agence de presse sénégalaise (APS).



La cérémonie officielle, présidée par le gouverneur Mor Talla Tine, a été marquée par un pèlerinage symbolique au monument aux morts suivi d’une visite dans plusieurs cimetières de la ville.



Outre le gouverneur, les forces de défense et de sécurité, des anciens combattants, des autorités territoriales ainsi que de nombreux chefs de service, ont pris part à cette ferveur commémorative.



Cette cérémonie solennelle a été l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont marqué l’histoire du Sénégal par leur courage, leur dévouement et leur sens du sacrifice.



Le gouverneur de Ziguinchor a rappelé le devoir de mémoire et de reconnaissance que chaque citoyen doit entretenir envers les aînés disparus.



« Nous renouvelons nos prières à l’endroit de ceux qui nous ont quittés. Nous nous souvenons avec respect et reconnaissance de nos valeureux devanciers qui, à travers leurs œuvres, ont contribué à l’édification de notre pays. Leurs efforts, parfois jusqu’au sacrifice suprême, doivent nous inspirer et nous inciter à rester à l’écoute des populations, pour mieux répondre à leurs préoccupations », a déclaré Mor Talla Tine.



Il a également salué la « bravoure et le sens du devoir des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d’honneur pour la défense de l’intégrité territoriale du pays ».

Selon le gouverneur de Ziguinchor, leur engagement demeure une « source de fierté et de motivation pour les générations actuelles et futures ».