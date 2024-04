Ziguinchor : la guerre de succession d’Ousmane Sonko engagée par quatre (4) prétendants

La course à la succession du maire Ousmane Sonko à Ziguinchor (sud) est déjà lancée, avec quatre prétendants affichant ouvertement leurs ambitions pour occuper le fauteuil de la mairie. Alors que la démission imminente de Ousmane Sonko, nommé Premier ministre par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, semble inévitable, la bataille pour sa succession fait déjà rage dans la ville, renseigne L’Observateur.



Parmi les candidats en lice, on trouve Aïda Bodian, première adjointe au maire, Djibril Sonko, troisième adjoint au maire, Alassane Diédhiou, quatrième adjoint au maire, et Abdou Sané, conseiller municipal et ancien député, ainsi que le coordinateur provisoire de l'ex parti Pastef dans la commune de Ziguinchor. À en croire le journal, d'autres candidats pourraient également se manifester dans les coulisses, préférant attendre le moment opportun pour officialiser leur candidature.



Selon Dame Bèye, conseiller municipal et responsable des jeunes de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) à Ziguinchor, même l'opposition, qui compte 18 conseillers municipaux, prévoit de présenter son propre candidat. Cela laisse présager un scrutin disputé, avec un éventuel second tour en cas d'absence de majorité absolue.



En attendant le vote pour la succession d'Ousmane Sonko, le problème de l'intérim est déjà soulevé. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas automatiquement la première adjointe au maire qui assurera l'intérim. La question de l'intérim sera décidée par le Conseil municipal, et il est actuellement prévu que le troisième adjoint au maire, Djiby Sonko, assure cette fonction.



Le Premier ministre Ousmane Sonko devrait bientôt se rendre à Ziguinchor pour trancher le débat sur cette affaire qui agite la municipalité.