Ziguinchor: la procédure de radiation de Sonko sera évoquée par le Tribunal le.....

La procédure de radiation de Ousmane SONKO sera évoquée par le Tribunal de Ziguinchor jeudi à 9 heures, dans le silence de mes confrères, toujours empêchés par leur bâtonnier de s’exprimer publiquement.

Après le rejet de la Cour suprême de sa requête suite au refus de la Direction générale des élections (Dge) de fournir les fiches de parrainage à son mandataire, Ousmane Sonko, a saisi le Tribunal de Ziguinchor. Selon un des ses avocats, Me Juan Branco, la procédure de radiation sera évoquée jeudi 12 octobre.Désormais, tout dépend de la décision du Tribunal d'instance de Ziguinchor saisi par Me Ciré Clédor LY et Cie, d'un recours le 4 octobre dernier pour l'annulation de la mesure de radiation de leur client des listes électorales.