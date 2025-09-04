Ziguinchor : préparation de la commémoration du 23e anniversaire du naufrage du Joola

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a présidé, hier, mercredi, un comité régional de développement (CRD) consacré à la commémoration du 23e anniversaire du naufrage du bateau ”Le Joola”.



Cette rencontre a eu pour objectif de recueillir les propositions des différentes parties prenantes pour une organisation réussie de l’édition 2025, a expliqué le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.



Il s’agit de recueillir les « avis et les propositions afin d’en faire une synthèse que nous transmettrons aux plus hautes autorités », a ajouté le chef de l’exécutif régional.



La rencontre a réuni, entre autres, des autorités administratives, des chefs de services, des membres de l’association des familles de victimes, ainsi que des acteurs culturels et sociaux.



Le budget consenti pour la commémoration, dont le montant n’a pas encore été communiqué, sera en partie pris en charge par l’État, et l’autre partie par l’association des familles de victimes, a indiqué la coordinatrice de l’événement, Evelyne Marie-Jeanne Ndiaye.



« Nous allons envoyer le budget au niveau central. Il sera composé de matériels et d’un appui financier. Nous comptons sur l’assistance de l’État pour réussir cette commémoration » a-t-elle précisé, insistant sur la volonté de renforcer, cette année, la cohésion et les prières dans toutes les localités concernées.



La coordinatrice a aussi salué la fin progressive des divisions internes et appelé à une dynamique nouvelle axée sur le recueillement et la transmission de la mémoire.



De son côté, le directeur général de la Culture au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Abdou Simbandy Diatta, a rappelé l’engagement du ministère dans l’accompagnement technique et institutionnel de l’événement, dans une perspective d’ancrage de la mémoire nationale.



« La politique actuelle est axée sur le référentiel Sénégal 2050 et sur la proximité. Ce CRD permet de recueillir les impressions et propositions pour les transmettre aux autorités », a-t-il souligné.



Les échanges ont également porté sur la nécessité d’impliquer les rescapés et les familles dans l’organisation.



Ousmane Keita, rescapé du naufrage a exprimé sa douleur et son souhait de ne pas voir sombrer dans l’oubli la mémoire des disparus. « Il faut nous associer, si on veut vraiment éviter l’oubli », a-t-il plaidé.





