Ziguinchor : trois (3) individus interpellés pour trafic international de drogue

Le Commissariat central de Ziguinchor, à environ 450 Km au sud de Dakar, a procédé à l’interpellation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue, portant sur soixante-dix (70) boulettes de cocaïne.



La Police nationale, qui communique sur cette affaire, informe que ces arrestations sont consécutives à l’interpellation, dans la journée du 08 novembre, d’un véhicule à l’entrée de la ville de Ziguinchor. Un individu en provenance de la Guinée-Bissau à bord d’un véhicule de transport en commun transportait soixante-dix (70) boulettes de cocaïne, confectionnées sous forme de ceinture à amulettes enveloppées dans du cuir.



La poursuite des investigations a permis d’identifier et d’appréhender, à Mbour (80Km au sud de Dakar), le véritable propriétaire de la cargaison ainsi que son acolyte qu’il avait envoyé pour récupérer le colis, précise la Police, qui dit avoir découvert deux (02) téléphones, une moto et un portefeuille contenant de l’argent.



La perquisition du domicile du mis en cause a permis de saisir trois (03) téléphones portables, un pistolet factice, un lot de reçus de versement bancaire, un coupe-coupe, un ordinateur portable et une balance électronique.



« Interrogé sommairement sur la destination de la drogue, le propriétaire duit colis a déclaré, sans convaincre, ignorer le contenu des amulettes. Il a cependant soutenu que les destinataires sont à l’étranger et qu’ils devront trouver un moyen pour récupérer leurs amulettes », soutient la Police nationale.



Les trois (03) suspects, face aux charges qui pèsent sur eux, ont été placés en garde à vue, en attendant que la lumière soit faite sur cette affaire.