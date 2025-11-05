Ziguinchor : un faux guérisseur arrêté avec de la fausse monnaie et du chanvre

Un contrôle routier apparemment banal a conduit à une découverte surprenante dans la nuit de lundi à mardi à Ziguinchor. S.M. Sow, 36 ans, se présentant comme guérisseur traditionnel, a été interpellé par les forces de l'ordre avec 30 faux billets de 200 dinars marocains, d'une valeur totale estimée à 367 260 FCFA, ainsi que du chanvre indien (deux joints et un cornet).



Les faits se sont produits au niveau du pont de Tobor alors que le suspect effectuait un retour vers Bignona en transport en commun. Sur la base de renseignements fiables concernant des activités de trafic de drogue dans la zone, les hommes du commissaire de police Cheikh Tidiane Thiam ont procédé à une fouille qui a révélé ces troublantes découvertes.



Conduit au commissariat central de Ziguinchor pour les besoins de l'enquête, le trentenaire a fourni des explications pour le moins singulières. Concernant la fausse monnaie, il a affirmé que « les 200 dinars marocains lui avaient été offerts par un ami ivoirien rencontré au Maroc ». Quant aux stupéfiants, il a soutenu qu'ils étaient destinés à sa consommation personnelle, précisant s'approvisionner régulièrement auprès d'un dénommé « Jakarta ».



Cette affaire risque de créer l'émoi dans le quartier Goumel, en périphérie de Ziguinchor, où S.M. Sow jouissait d'une certaine notoriété en tant que guérisseur traditionnel.



Déferré à la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, le suspect a été présenté ce mercredi 5 novembre devant les autorités judiciaires. Il encourt une lourde peine d'emprisonnement pour détention de fausse monnaie et de stupéfiants, informe L'Observateur.