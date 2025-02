Ziguinchor : un ouvrier agricole interpellé pour tentative de viol et attouchements sur une fillette de 6 ans

Un homme de 41 ans, T. Sarr, ouvrier agricole résidant au quartier Boucotte-Est (Ziguinchor, dans le sud du pays), a été arrêté par les forces de l'ordre sous la direction du commissaire de police Ahmet Tidiane Thiam. Il est accusé de "tentative de viol" et d'attouchements sur une fillette de 6 ans.



Selon le journal Libération, les faits en cause se sont déroulés vendredi dernier, lors d'un mariage, dans le quartier de Santhiaba, situé dans la périphérie de la commune Ziguinchor. T. Sarr, qui aurait tenté de violer l'enfant a été vite appréhendé par les populations au moment du mariage, renseigne nos sources. « Pris en flagrant délit, T. Sarr avait tenté de s'enfuir. Malheureusement pour lui, il a été arrêté par les gens qui étaient venus participer à la fête.



Echappant à un lynchage, il a été mis à la disposition de la police qui s'est dépêchée sur les lieux après avoir été alertée par les populations riveraines, ajoute la même source.

« Je nie tous les faits qui me sont reprochés. Je ne suis pas l'auteur de ces actes qui sont portés contre ma personne », a confié l'accusé le mis en cause aux policiers enquêteurs.



Quant à la victime présumée, elle pourrait être mise à la disposition d'une gynécologue ce lundi pour éclairer la lanterne des policiers enquêteurs, rapporte la source.



En attendant d'y voir plus clair dans cette affaire qui défraie la chronique dans la capitale sud du pays, le suspect est toujours en détention dans les cellules du commissariat urbain de Ziguinchor où l'enquête ouverte par les limiers, pourraient être bouclée ce lundi.