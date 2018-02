Zinedine Zidane : « Nous allons tout donner pour gagner notre prochain match de Ligue des champions »

« Quand on a des semaines libres, comme cette semaine et la suivante, c'est le moment de remettre de l'essence et de travailler », a dit le technicien français en conférence de presse.

Le Real, éliminé sans gloire dès les quarts de la Coupe du Roi par Leganés (1-0, 1-2), n'a plus que deux matches à disputer d'ici son huitième de finale aller de Ligue des champions face au PSG : samedi contre Levante et le 10 février contre la Real Sociedad, alors que les Parisiens, eux, jouent tous les trois jours.

« Le calendrier ne nous avantage pas, rien du tout. Ils ont leur calendrier, on a le nôtre, c'est comme ça », a tranché Zidane.

Mais "ZZ" a tout de même souligné que la période était propice pour donner de l'élan à son Real, convalescent après un mois de janvier horribilis.

« Ce qui est intéressant c'est d'avoir par exemple des entraînements plus longs que d'habitude. C'est de la résistance », a dit le Français. « Il faut retrouver, récupérer, améliorer notre intensité. Si, nous, on arrive à avoir l'intensité nécessaire, sur la durée du match, le plus longtemps possible, on va faire du mal à n'importe quel adversaire, ça j'en suis convaincu ».

Fragilisé alors que le Real est distancé à 19 points du leader Barcelone en Liga et n'a plus que la C1 pour sauver sa saison, Zidane a assuré être optimiste et avoir « une confiance aveugle » dans son effectif, qu'il a refusé de renforcer au mercato d'hiver.

« Peu importe ce qui arrivera pour moi l'année prochaine. Je suis ici pour penser à ce que je fais actuellement, préparer les matches de Liga. On parle du fait que la Liga serait pliée mais je ne le pense pas, en football il ne faut jamais dire jamais », a fait valoir Zidane.

« Et ensuite, en Ligue des champions, nous sommes très enthousiastes. Le Real en a déjà gagné beaucoup (12 au total, NDLR) et nous allons tout donner pour gagner notre prochain match de Ligue des champions », a-t-il conclu.