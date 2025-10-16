infrastructures : Déthié Fall mobilise les entreprises pour accélérer les grands chantiers du Sénégal

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a appelé les entreprises et investisseurs à “renforcer leur participation” dans la mise en œuvre des projets structurants du Sénégal. Intervenant ce jeudi à Dakar lors des assises du Conseil national du patronat, il a insisté sur l’urgence d’achever “tous les chantiers inscrits dans la vision du chef de l’État et du Premier ministre”. « Le ministère des Infrastructures compte énormément sur vous pour que tous les chantiers puissent sortir de terre, et que ceux déjà entamés soient rapidement achevés », a-t-il déclaré.





Déthié Fall a cité en priorité la ligne ferroviaire Dakar–Tambacounda, classée parmi « les urgences présidentielles », et « l’extension de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) », dont la capacité passera de 3 à 10 millions de passagers à court terme. Dans le domaine routier, il a rappelé l’ambition de construire 2 400 kilomètres de routes et de mettre en œuvre le Programme spécial de désenclavement (PSD), couvrant 2 000 kilomètres de routes et 350 kilomètres de pistes. Ce projet mobilisera « 60 entreprises sénégalaises et générera 50 000 emplois », a-t-il indiqué.



Ce dernier a également annoncé la relance du port d’Elinkine, dans la région de Ziguinchor, la modernisation de celui de Kaolack, ainsi que l’achèvement des ports de Ndayane et Sendou, à Mbour. Il a aussi évoqué la construction du pont de Ziguinchor, long de 1 280 mètres, destiné à renforcer les infrastructures existantes. Sur le plan universitaire, Déthié Fall a indiqué que « les universités de Fatick et de Kaffrine seront livrées le 27 décembre prochain. Le chef de l’État et le Premier ministre portent une ambition forte pour positionner le Sénégal dans le cercle des grandes nations. Mais cela exige le respect du triptyque coût–délai–qualité. »

