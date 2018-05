l’Etat s’engage à payer 1 milliard par jour pour éponger les dettes aux agriculteurs

Le gouvernement du Sénégal a mis en œuvre des solutions en ce qui concerne les contraintes qui étaient liées à l’exécution des engagements. Et parmi celles-ci, il a été noté que la dette n’est pas celle de l’Etat, mais celle de la SONACOS. Un système a été mis en place pour un paiement qui a déjà commencé à raison d’un milliard par jour en attendant la mobilisation des ressources.



« Nous venons de terminer un conseil interministériel. Nous avons représenté les acteurs qui se retrouvent au niveau du comité national de suivi. Nous félicitons le gouvernement d’avoir tenu à temps ce conseil interministériel et d’avoir reconduit le programme de l’année dernière. Ce programme nous avait permis de réaliser des records dans toutes les filières. Je crois que si ce programme est reconduit, le Sénégal fera des records pour cette année », soutient le Président du comité national de suivi.



Selon le ministre Seydou Guèye, "les engagements ont été consignés dans un protocole. Les mesures ont été prises pour un paiement engageant la Caisse national de crédit agricole du Sénégal en raison d’un milliard par jour sur une période. Et déjà, il y a plus de 6 milliards. 1 milliard payé hier, 5 milliards qui sont en voix d’être payés par les banques qui servent de relais par rapport au projet de financement"