la CAF décale la Can 2019 à cause du Ramadan

La Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2019, qui devait débuter le 13 juin prochain, a été officiellement décalée, informe BeIn Sports. Une décision prise par la Confédération Africaine de Football (CAF) sur demande des fédérations maghrébines qui ont évoqué comme motif le mois de ramadan qui se terminera une semaine avant la date initiale (15 juin-13 juillet).



La Can « Egypte 2019 » débutera donc le 20 juillet et se terminera le 17 juillet. Ce décalage permettra donc aux footballeurs musulmans de bien récupérer après un mois de jeûne (du 05 mai au 04 juin) et aussi d’éviter les stages en cette période bénie.