Kolda : Bassirou Diomaye Faye lance le projet oléagineux de 18,75 milliards à Médina Yoro Foulah

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, visite ce vendredi 23 avril 2026 le nouveau site agro-industriel de la Sonacos à Médina Yoro Foulah. Cette étape marque le coup d'envoi d'une tournée économique de trois jours dans la région de Kolda et consacre un investissement global de 18,75 milliards de FCFA dédié à la transformation des oléagineux.







L'infrastructure, implantée sur 15 hectares au sein de la Zone Aménagée pour l'Investissement (ZAI), vise à transformer la production d'arachide de ce nouveau bassin agricole à fort potentiel. Ce projet stratégique permet à la Sonacos de se rapprocher des zones de production de Médina Yoro Foulah, Vélingara et Médina Gounass, optimisant ainsi sa logistique et offrant des débouchés directs aux agriculteurs locaux.







Sur le plan social, l'impact est immédiat avec la création de 200 emplois dès la phase initiale (évaluée à 660 millions de FCFA). À terme, le complexe industriel devrait générer environ 1 500 postes de travail, dont une part significative d'emplois permanents, renforçant ainsi la dynamique économique du territoire.







Ce partenariat entre la Sonacos et l'APIX s'inscrit dans la volonté de l'État de réussir la transformation structurelle de l'économie. En valorisant localement les ressources agricoles, le projet entend contribuer directement à la souveraineté alimentaire et économique du Sénégal.

