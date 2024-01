présidentielle 2024: "Peut - on écarter Sonko sur la base d'un prétexte aussi léger? (Alioune Tine)

Peut-on organiser une élection présidentielle crédible, inclusive et apaisée sans le leader de l’opposition qui est l’homme politique le plus populaire de ce pays? Peut-on écarter Ousmane Sonko sur la base d’un prétexte aussi léger que la diffamation?

La question sur l’élimination ou non de Sonko de la présidentielle 2024 continue de défrayer la chronique. Dans un post sur son compte X, Alioune Tine soulève des questions concernant l’organisation d’une élection présidentielle sans la participation d’Ousmane Sonko.« Peut-on organiser une élection présidentielle crédible, inclusive et apaisée sans le leader de l’opposition qui est l’homme politique le plus populaire de ce pays? Peut-on écarter Ousmane Sonko sur la base d’un prétexte aussi léger que la diffamation? Quelles conséquences? » Lit-on sur le poste.