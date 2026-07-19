​ Kaolack : les conducteurs de moto-taxi contestent la désignation d'Alioune Fall à la tête de leur association nationale

Les conducteurs de moto-taxi du Sénégal dénoncent la désignation d'Alioune Fall comme président de leur association nationale par le ministère des Transports terrestres. Réunis à Kaolack, des représentants venus de plusieurs régions du pays qualifient cette décision d'unilatérale et affirment qu'elle a été prise sans consultation des organisations représentatives du secteur. Ils interpellent le chef de l'État afin qu'il fasse revoir cette nomination.

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