​ Kaolack : les conducteurs de moto-taxi contestent la désignation d'Alioune Fall à la tête de leur association nationale

Lors d'une rencontre avec la presse, les responsables des conducteurs de moto-taxi ont exprimé leur rejet de cette désignation, estimant que les fédérations, unions et autres organisations professionnelles auraient dû être associées au choix de leur représentant.
« Ils sont entrés dans notre secteur pour nommer quelqu'un que les conducteurs de moto-taxi du Sénégal n'ont pas désigné. Pourquoi les ministres prennent-ils une telle décision sans consulter les fédérations, les unions ou les organisations qui représentent les acteurs du secteur ? Il faut qu'ils rectifient cela afin que nous puissions aller de l'avant. Si ce n'est pas fait, nous n'accepterons pas qu'Alioune Fall nous représente », a déclaré Moussa Badiane, trésorier général de l'Union nationale des moto-taxis du Sénégal.
Le responsable syndical a également rappelé que l'activité des moto-taxis ne se limite pas à Dakar. Selon lui, les autorités doivent prendre en compte les réalités de l'ensemble du territoire dans les décisions concernant le secteur.
Au-delà de cette contestation, les conducteurs de moto-taxi réclament une représentation effective dans toutes les instances appelées à prendre des décisions relatives à leur profession. Ils préviennent qu'en l'absence d'une réaction rapide des autorités, ils pourraient durcir leur mouvement d'humeur, livre la RFM.
« Ils sont entrés dans notre secteur pour nommer quelqu'un que les conducteurs de moto-taxi du Sénégal n'ont pas désigné. Pourquoi les ministres prennent-ils une telle décision sans consulter les fédérations, les unions ou les organisations qui représentent les acteurs du secteur ? Il faut qu'ils rectifient cela afin que nous puissions aller de l'avant. Si ce n'est pas fait, nous n'accepterons pas qu'Alioune Fall nous représente », a déclaré Moussa Badiane, trésorier général de l'Union nationale des moto-taxis du Sénégal.
Le responsable syndical a également rappelé que l'activité des moto-taxis ne se limite pas à Dakar. Selon lui, les autorités doivent prendre en compte les réalités de l'ensemble du territoire dans les décisions concernant le secteur.
Au-delà de cette contestation, les conducteurs de moto-taxi réclament une représentation effective dans toutes les instances appelées à prendre des décisions relatives à leur profession. Ils préviennent qu'en l'absence d'une réaction rapide des autorités, ils pourraient durcir leur mouvement d'humeur, livre la RFM.
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