​“Love again”: Céline Dion fait son grand retour avec un titre inédit

Après une longue absence suite à des soucis de santé, Céline Dion annonçait son grand retour avec de nouveaux morceaux via les réseaux sociaux. Ce jeudi, la star mondiale a dévoilé le titre “Love Again”, musique du film homonyme, qui sortira prochainement au cinéma. Une comédie romantique dans laquelle la chanteuse jouera son propre rôle, aux côtés de Pryanka Chopra et Sam Heughan.



C’est un retour en musique qui réjouit les fans de Céline Dion. La chanteuse québécoise a dévoilé ce jeudi à 14h la sortie d’un nouveau titre inédit: “Love again”. Un événement, puisque l’artiste n’avait plus sorti de titre majeur depuis 2019.



Il fera partie de la bande originale du film “Love Again : un peu, beaucoup, passionnément”, qui sortira en salles le 7 juin, une comédie romantique dans laquelle Céline Dion joue aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.



Un nouveau morceau qui a déjà son clip et dont la star mondiale dévoile les premières images sur les réseaux sociaux. Et bonne nouvelle pour les fans de la chanteuse: l’album complet sera disponible le 12 mai prochain, comprenant cinq nouvelles chansons de Céline Dion.