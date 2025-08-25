Réseau social
​Affaire Arcelor Mittal : le ministre de la Justice annonce l'ouverture d'une information judiciaire
Le ministre de la Justice, Me Ousmane Diagne, a annoncé ce lundi, l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Arcelor Mittal. L'annonce a été faite lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale portant sur la création du nouvel Office national de lutte contre la corruption (OFNAC).
 
Répondant à une question du député Babacar Ndiaye, le ministre a précisé que le Doyen des juges d'instruction a été saisi de l'affaire et a délivré une délégation judiciaire. « Le pôle judiciaire est en train de procéder à l'audition de toutes les personnes mises en cause, notamment certains anciens ministres », a déclaré Me Diagne.
 
Le ministre a assuré que « toutes les suites adéquates », seront données à ce dossier, qui concerne l'un des plus grands projets miniers au Sénégal, et dont le dénouement est attendu avec intérêt par l'opinion publique.
