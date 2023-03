​Aliou Cissé convoque 24 «Lions», dont Pape Ousmane Sakho, Moussa Niakhaté et Dion Lopy

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a publié ce vendredi la liste des 24 "Lions" devant prendre part à la double confrontation contre le Mozambique, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2024. Pape Ousmane Sakho, Moussa Niakhaté et Dion Lopy sont convoqués.



Une première pour Sakho et Dion Lopy

Ce vendredi Aliou Cissé a annoncé des surprises dans la liste de l'équipe nationale du Sénégal. Réclamé par les supporters, Pape Ousmane Sakho a été finalement convoqué pour la double confrontation face au Mozambique. Le milieu offensif du club Simba SC fait partie des joueurs qui incarnent avenir du football sénégalais. Performant avec Reims, Dion Lopy va également découvrir la Tanière dans les prochains jours. Ancien capitaine de la sélection U20, le joueur formé à Oslo FA est devenu un titulaire indiscutable dans son club. de Ligue 1.



Sadio Mané est de retour

La star de la sélection sénégalaise avait été victime d'une blessure au genou en novembre qui l'avait privé de Coupe du monde au Qatar. Comme Bouna, Mané a repris la compétition il y a plus de deux semaines.

Auteur des 3 buts du Sénégal dans ces éliminatoires de la CAN- 2024, l'ancien attaquant de Liverpool est attendu pour porter les "Lions" face au Mozambique, même s'il n'est pas à 100% physiquement.



Retour de Abdou Diallo

Zappé depuis plusieurs mois par Aliou Cissé, l'attaquant sénégalais le plus en forme du moment en Europe, Habib Diallo a été rappelé ce vendredi par Aliou Cissé. L'ancien pensionnaire de Génération Foot fait partie des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 13 réalisations avec son club Strasbourg.





Liste des 24 "Lions"