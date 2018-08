​Aquarius : l'Espagne et Malte acceptent d'accueillir des migrants

Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé sa volonté d'accueillir 60 des 141 migrants présents à bord de l'Aquarius, dans le cadre d'un accord avec d'autres pays européens. "L'Espagne a coordonné un accord pionnier avec 6 pays pour se répartir l'accueil des personnes de l'Aquarius. (...) L'Espagne accueillera 60 personnes", a-t-il tweeté.



Dans le même temps, Malte a également accordé son feu vert pour laisser accoster le navire humanitaire et ses rescapés. Ainsi que le gouvernement portugais qui s'est dit, aujourd'hui, "disponible pour accueillir 30 des 244 migrants qui se trouvent à bord de l'Aquarius et des autres embarcations actuellement à Malte", dans un communiqué. Cette décision portugaise, communiquée à la Commission européenne, a été prise en lien étroit avec les gouvernements espagnol et français.



Le bateau affrété par l'association SOS Méditerranée avait secouru 141 migrants au large de la Libye vendredi dernier et cherchait depuis un port d'accueil.