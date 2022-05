​Basket – Coupe Saint-Michel : USPA / Port et SIBAC / ASFA en attraction, ce dimanche

Et c’est parti pour la Coupe Saint-Michel, édition 2022. Qui pour succéder au trône à l’US Ouakam? Une question à laquelle devront répondre les 8 protagonistes en course au trophée de la 47ème édition de la Coupe Saint- Michel, dont le coup d’envoi sera donné ce dimanche, sur le parquet du Stadium Marius Ndiaye.



En lever de rideau de ce tour préliminaire, qualificatif aux quarts de finale, le public du Stadium Marius Ndiaye aura droit à un choc alléchant de promus : USPA / Port. Bon dernier de la poule B, Port, qui compte en Championnat 1 victoire et 9 défaites, ira à l’assaut de l’USPA, 6ème de la poule A avec 2 victoires et 8 défaites en 10 matchs. Le vainqueur de ce choc, qui promet, héritera en quart de l’AS Douane, finaliste malheureuse de la dernière édition, rapporte « Stades ».



En seconde heure, un autre choc sera au programme des mordus du Stadium Marius Ndiaye. Il mettra aux prises les Civils de SIBAC et les Militaires de l’ASFA, deux équipes qui partagent la poule B en Championnat. Les Sicapois avaient pris le meilleur sur les Militaires (50-47, 7ème j.). Ce dimanche, va-t-on assister à une revanche des Militaires ou à une confirmation des Sicapois ? Le vainqueur de ce match jouera une place en demi-finale contre la Jeanne d’Arc.



En match de clôture de ce tour qualificatif en quart, Mermoz défie Bopp. En difficulté en Championnat dans la poule B, Mermoz, qui compte 2 victoires et 8 défaites, ira à l’assaut de Bopp, qui totalise 4 victoires et 6 défaites en 10 matchs. Le vainqueur de cette rencontre croisera le fer avec le DUC en quart de finale.



Programme Tour préliminaire :



Dimanche 8 mai 2022

Stadium Marius Ndiaye



15h00 USPA vs Port

16h45 SIBAC vs ASFA

18h00 Mermoz vs Bopp

Exempts : Douane, DUC, USO, JA, Ville de Dakar



Affiches 1/4 de finales après tirage :

Match 1 : Douane vs USPA ou Port

Match 2 : JA vs SIBAC ou ASFA

Match 3 : DUC vs Mermoz ou Bopp

Match 4 : USO vs Ville de Dakar