​Basketball – N1 Masculin : Douane et DUC, champions de la phase aller

Championne de la phase aller de la poule B depuis la 6ème journée, l’AS Douane, qui était en déplacement samedi à Saint-Louis, a terminé la 1ère partie du Championnat sur une bonne note. Invaincus après 6 journées, les Gabelous sont allés battre Saint-Louis Basket Club (66-39), qui bouclent la phase aller sans la moindre victoire.



2ème de cette poule avant cette journée, l’USO a pris le meilleur sur l’UGB (74-70). Une victoire qui permet aux Ouakamois de terminer la 1ère partie du Championnat à la 2ème place. Malgré ce revers, les étudiants de l’UGB restent à la 3ème place.



Bopp fait tomber Louga, JA s’impose dans la douleur

Dans la poule A, le DUC, qui est déjà champion de la phase aller, joue ce mercredi contre l’ASC Thiès en match décalé de la 6ème journée, en raison du décès du meneur ivoirien des étudiants, Louis Cyrille Benoit Sie.



Dauphine du DUC, l’ASC Ville de Dakar a bouclé, dimanche, la 1ère partie du championnat sur une victoire probante devant le promu Port (87-67). En déplacement à Thiès, la Jeanne d’Arc s’est imposée sur le fil devant US Rail (79-78).



Samedi 9 avril 2022

Poule A :

Louga BC vs Bopp 32-52



Poule B :

SIBAC vs ASFA 50-47

SLBC vs Douane 39-66



Dimanche 10 avril 2022

Poule A :

Ville de Dakar vs Port 87-67

US Rail vs JA 78-79



Poule B :

USO vs UGB 74-70

Mermoz vs USPA 73-80

Mercredi 13 avril 2022



Poule A :

DUC vs ASC Thiès à 15h00 au Stadium Marius Ndiaye