​Bourse : Facebook a perdu plus de 100 milliards en une séance

Le groupe de Mark Zuckerberg a clôturé en baisse de plus de 19% à Wall Street. Une chute qui représente 118 milliards de dollars de capitalisation boursière.



"Plus on s'élève et plus dure sera la chute". Ce proverbe chinois, le géant américain Facebook, qui tente de revenir en Asie, pourrait le faire sien. Au moins ce jeudi, alors que le réseau social a pulvérisé le record de pertes sur une seule séance à Wall Street, détenu depuis septembre 2000 par Intel (90 milliards de dollars).



Le groupe de Mark Zuckerberg a plongé en effet de plus de 19 % à New York jeudi. Avec une capitalisation de 618,5 milliards de dollars, Facebook a donc perdu plus de 118 milliards de dollars en une seule séance et Zuckerberg, actionnaire à hauteur de 15 %, plus de 15 milliards. Du jamais vu dans l'histoire des marchés.



Le record des Gafam

Seuls les autres géants de la tech comme Apple, Google, Amazon et Microsoft, compte-tenu de leur capitalisation, ont connu des baisses qui peuvent se rapprocher des chiffres de Facebook. Récemment, la firme à la pomme a perdu 40 milliards et 43 milliards de dollars en une seule séance. C'était en août 2015 et avril 2016.