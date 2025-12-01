​Cameroun : l’opposant Anicet Ekane est mort en détention

L’annonce a été faite très tôt ce matin par son avocat, Emmanuel Simh : Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), est mort ce lundi 1ᵉʳ décembre. Les circonstances exactes restent inconnues, mais son avocat évoque un « décès survenu en situation de privation de liberté ». Anicet Ekane était incarcéré depuis plusieurs semaines, à la suite de son arrestation le 24 octobre, dans le climat explosif ayant suivi l’élection présidentielle du 12 octobre.



Figure majeure de la gauche nationaliste camerounaise, leader remarqué des années dites « de braise » au Cameroun dans la décennie 1990, patron du Manidem, il était détenu au secrétariat d’État à la Défense (SED). Les autorités lui reprochaient un soutien affiché à l’opposant Issa Tchiroma Bakary, qui s’est proclamé vainqueur du scrutin et président élu du Cameroun. Un positionnement politique vu comme une incitation au soulèvement populaire.