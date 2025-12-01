Réseau social
​Cameroun : l’opposant Anicet Ekane est mort en détention

Anicet Ekane, président du Manidem, est décédé en détention tôt ce 1ᵉʳ décembre. L’opposant avait été interpellé le 24 octobre dans le contexte de la crise postélectorale.



L’annonce a été faite très tôt ce matin par son avocat, Emmanuel Simh : Anicet Ekane, président du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (Manidem), est mort ce lundi 1ᵉʳ décembre. Les circonstances exactes restent inconnues, mais son avocat évoque un « décès survenu en situation de privation de liberté ». Anicet Ekane était incarcéré depuis plusieurs semaines, à la suite de son arrestation le 24 octobre, dans le climat explosif ayant suivi l’élection présidentielle du 12 octobre.

Figure majeure de la gauche nationaliste camerounaise, leader remarqué des années dites « de braise » au Cameroun dans la décennie 1990, patron du Manidem, il était détenu au secrétariat d’État à la Défense (SED). Les autorités lui reprochaient un soutien affiché à l’opposant Issa Tchiroma Bakary, qui s’est proclamé vainqueur du scrutin et président élu du Cameroun. Un positionnement politique vu comme une incitation au soulèvement populaire.
Lundi 1 Décembre 2025 - 12:41


