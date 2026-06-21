​Coopération économique : Diomaye Faye entame ce dimanche une visite de 48 heures en Allemagne

Le Président de la République du Sénégal, Diomaye Faye, a quitté Dakar ce dimanche pour effectuer une visite officielle en République fédérale d'Allemagne, du 21 au 23 juin. Selon un communiqué de la présidence, ce déplacement «s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne, partenaire important en matière de coopération économique, d'investissements, de transition énergétique et de transfert de technologies».



Pour Dakar, l’enjeu est aussi stratégique. «Au cœur de cet agenda, la volonté du Chef de l'État de mobiliser de nouveaux leviers de croissance au service de la souveraineté et du développement du Sénégal, conformément à la Vision Sénégal 2050», précise la note.



Si l’agenda du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye n’a pas été détaillé pour cette visite, selon toute vraisemblance, il devrait rencontrer le Chancelier allemand Friedrich Merz.