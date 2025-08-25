​Dakar : un assistant d'un maître coranique arrêté pour "attouchements et pédophilie'" aux Parcelles Assainies

B. Diaw, âgé de 26 ans, assistant d'un maître coranique, établit aux Parcelles Assainies, a été arrêté à l'école coranique située dans la mosquée de l'unité 16. Il est accusé ‘’d'attouchements et de pédophilie’’ sur une mineure de 9 ans.
Selon Libération, le mis en cause a été interpellé le 23 août dernier, par les services de police suite à une dénonciation faite par la tante de la fillette, K. Diop. A en croire la plainte, la victime, M. D. Diop, s'était rendue à la mosquée pour récupérer des photos. Elle y a été agressée par B. Diaw, qui aurait commis des attouchements. La fillette a confirmé les faits lors de son audition. Un examen gynécologique a été ordonné pour la victime.
Interrogé par les enquêteurs, l'accusé a reconnu les faits qui lui sont reprochés, invoquant "satan" pour justifier son acte et demandant la clémence de la justice.
Une enquête ouverte se poursuit.?
