​Dette du Sénégal : le vrai danger n'est pas la dette, mais l'absence de stratégie

Depuis plusieurs mois, le débat public sénégalais est dominé par une succession de chiffres alarmants : dette publique, déficit budgétaire, dégradation des notations financières, tensions sur les marchés. À entendre certains discours, le Sénégal serait déjà au bord du gouffre. À écouter d'autres, il suffirait d'attendre les revenus du pétrole et du gaz pour que tout rentre dans l'ordre.



La réalité est plus complexe. Et surtout plus exigeante. Le véritable enjeu n'est ni la peur ni l'optimisme. Il est dans la lucidité. La dette n'est pas le problème. Son utilisation l'est. Aucune nation ne s'est durablement enrichie grâce à l'endettement. Mais aucune grande économie ne s'est développée sans recourir à l'emprunt. La différence entre une dette dangereuse et une dette utile réside dans une seule question : L'argent emprunté crée-t-il davantage de richesse qu'il n'en coûte ?



Lorsqu'une dette finance des infrastructures productives, l'énergie, l'industrie, l'agriculture ou le capital humain, elle devient un levier de croissance. Lorsqu'elle finance principalement des dépenses de fonctionnement, elle devient progressivement un fardeau. Le débat sénégalais devrait donc moins porter sur le volume de la dette que sur sa capacité à générer de la croissance future.



Le problème du Sénégal est avant tout un problème de temps



Contrairement à certaines affirmations excessives, rien ne permet aujourd'hui de conclure que le Sénégal est incapable de rembourser sa dette. Le problème semble plutôt être celui du calendrier.

Les échéances se concentrent sur une période courte. Les taux d'intérêt mondiaux ont fortement augmenté. Les conditions d'accès aux marchés financiers se sont durcies. Le refinancement coûte plus cher qu'auparavant. Autrement dit :Le Sénégal fait face davantage à un problème de liquidité qu'à un problème de solvabilité.



Cette distinction est fondamentale. Une crise de solvabilité signifie qu'un pays ne pourra jamais rembourser ce qu'il doit. Une crise de liquidité signifie qu'il peut rembourser, mais qu'il manque temporairement d'oxygène financier. La réponse n'est pas la même.



La restructuration n'est pas une victoire



Dans certains cercles, la restructuration de la dette est présentée comme une solution simple. Elle ne l'est pas. Une restructuration peut soulager les finances publiques à court terme, mais elle comporte également des conséquences lourdes :perte de confiance des investisseurs ;hausse du coût futur du crédit ;dégradation de l'image financière du pays ;dépendance accrue vis-à-vis des bailleurs internationaux. Une restructuration n'est jamais un projet économique. C'est un outil de gestion de crise. Un État sérieux ne la recherche pas. Il y recourt lorsqu'il ne dispose plus d'alternative.



La véritable bataille se joue entre 2027 et 2029



Le Sénégal dispose encore d'un avantage que beaucoup de pays en crise n'avaient pas. Les revenus du pétrole et du gaz. La production de Sangomar ouvre une fenêtre historique. Mais cette fenêtre est étroite. Si ces ressources servent à soutenir la consommation publique ou à financer des dépenses courantes, elles disparaîtront sans transformer durablement l'économie. Si elles sont investies dans les infrastructures, l'industrie, l'énergie, l'agriculture et l'innovation, elles peuvent modifier profondément la trajectoire du pays. L'histoire économique mondiale regorge d'exemples.

Les ressources naturelles ne créent pas automatiquement la prospérité. Elles amplifient la qualité — ou les faiblesses — de la gouvernance.



La confiance est devenue le premier actif stratégique du Sénégal



Les marchés financiers prêtent rarement à ceux qui ont besoin d'argent. Ils prêtent à ceux qui inspirent confiance. La transparence budgétaire, la crédibilité des chiffres publics, la cohérence des politiques économiques et la stabilité institutionnelle sont aujourd'hui aussi importantes que les recettes fiscales ou les ressources naturelles. Car la confiance réduit le coût de la dette. Et un coût de la dette plus faible améliore mécaniquement la soutenabilité des finances publiques.



Le véritable choix



Le Sénégal n'est pas encore condamné à une restructuration. Mais il n'est plus dans une situation où il peut différer les décisions. Le pays se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, la transparence, la discipline budgétaire, l'investissement productif et la mobilisation intelligente des revenus pétroliers. De l'autre, l'attentisme, les demi-réformes et le risque d'une dépendance croissante aux créanciers. La question n'est donc pas de savoir si la dette est élevée. La question est de savoir si le Sénégal saura transformer cette période de tension financière en opportunité de transformation économique. Car au final, la prospérité d'une nation ne se mesure pas à ce qu'elle emprunte.

Elle se mesure à ce qu'elle construit avec ce qu'elle emprunte.



Dr Ibrahima Ndiaye

président de conquête Citoyenne