​Discours à la Nation : El Hadji Malick Youm exhorte le Président Diomaye à garantir un système scolaire stable et performant

El Hadji Malick Youm, secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss), s'est exprimé sur le discours à la Nation du chef de l'État, prononcé à la veille du 4 avril 2025. Il a exhorté le Président Diomaye à prendre à bras-le-corps les préoccupations des acteurs de l'éducation pour garantir un système scolaire stable et performant.



« Aujourd'hui, nous avons pu apprécier l'argumentation que le président de la République a déroulé. Et nous rappelons également qu'il est obligatoire pour le régime actuel d'aller vers la prise en charge des préoccupations profondes qui ont été déclinées par les centrales, également par les syndicats de branches. Et nous pensons qu'aussi depuis quelques années, tout le monde peut témoigner que le monde syndical a accepté de taire toutes les divergences, accepté aussi de se mettre dans une position patriotique pour attendre que le climat soit favorable pour qu'on puisse demander la prise en charge des préoccupations », a déclaré El Hadji Malick Youm.



Selon le secrétaire général du Saemss, le gouvernement doit démontrer maintenant son engagement et à trouver des solutions concernant les carrières des enseignants et la gestion des formations. « Donc, pour nous, le moment est venu pour le gouvernement de montrer aujourd'hui sa marque déposée par rapport à l'engagement dont il doit faire montre pour aller vers la prise en charge des préoccupations. C'est pour cela que nous disons qu'il va falloir obligatoirement que des solutions soient trouvées et qu’elles portent sur la carrière des enseignants, mais également sur la prise en charge des formations », dit-il au micro d’iRadio.