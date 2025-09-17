​El Hadji Diouf sous le charme de Pape Gueye et Iliman Ndiaye : « Ce sont des joueurs de classe mondiale »

L'ancienne star du football sénégalais, El Hadji Diouf, a exprimé son admiration pour les performances de Pape Gueye et Iliman Ndiaye, qu'il a qualifiés de « joueurs de classe mondiale », après la victoire du Sénégal contre la République Démocratique du Congo à Kinshasa.
Stupéfait par leur prestation lors du match crucial, Diouf a salué leur rôle essentiel dans la victoire (3-2) des Lions de la Téranga. Si Gueye a brillé par son but et sa capacité à organiser le jeu au milieu de terrain, Ndiaye a, quant à lui, mis la défense congolaise en difficulté avec sa technique et ses dribbles déconcertants.
Selon El Hadji Diouf, ces deux joueurs ont été de loin les meilleurs sur le terrain, permettant au Sénégal de faire un grand pas vers la qualification pour la prochaine Coupe du Monde.
