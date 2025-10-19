​Engagements financiers du Sénégal : Thierno Bocoum appelle à la transparence

La question des engagements financiers du Sénégal notamment la dette souveraine, continue de soulever des interrogations et de susciter des appels à une transparence accrue. Invité du Jury Du Dimanche (JDD) ce 19 octobre, l'ancien député Thierno Bocoum a mis en lumière l'opacité persistante qui entoure les conclusions des divers rapports nationaux et internationaux censés éclaircir ce dossier.



​Selon M. Bocoum, il est "essentiel de clarifier cette question" pour le peuple sénégalais. Il a souligné que la dette, qualifiée de "souveraine" et qui "transcende les générations", nécessite une implication de plusieurs acteurs, y compris les partenaires techniques et financiers, dont le rôle est jugé "extrêmement important".



​L'ancien parlementaire a fait référence à trois rapports majeurs qui ont été évoqués dans le débat public : Le rapport de l'Inspection Générale des Finances (IGF), le rapport de la Cour des Comptes et le rapport du cabinet international Forvis Mazars. ​Cependant, le nœud du problème réside dans le manque d'accès aux informations qu'ils contiennent. « Jusqu'au moment où on parle, on ne sait pas ce qui a été dit dans le rapport de l'IGF », a déploré Thierno Bocoum. La même opacité entoure, selon lui, le rapport de Forvis Mazars.



​Dans ce contexte d'informations parcellaire, seul le rapport de la Cour des Comptes semble être le document de référence disponible. Néanmoins, l'invité du JDD a estimé que se contenter de ce seul rapport est insuffisant car il est « aujourd'hui dépassé » au regard de l'évaluation globale de la dette en cours.



​L'intervention de Thierno Bocoum s'est conclue sur un plaidoyer fort en faveur de l'information des citoyens. Il a insisté sur le fait que le peuple sénégalais doit « en savoir davantage » et être « au courant de ce qui se passe exactement » concernant la dette qui engage l'avenir du pays.



​Il a martelé la nécessité pour l'État d'évaluer sa propre position et de garantir une transparence totale sur les conclusions des audits.