​Fin de la crise à l'AS Pikine : le président et son vice-président s'accordent

La tension qui régnait au sein de l'AS Pikine est désormais de l'histoire ancienne. À l'issue d'une réunion virtuelle tenue dimanche, le président du club, Modou Guèye, et le premier vice-président par intérim, Modou Fall, ont signé un accord qui met fin aux divergences internes et clarifie les rôles.



Selon un communiqué officiel, la direction du club a pris des mesures concrètes pour assurer la stabilité. Le communiqué confirme que : Modou Fall est officiellement désigné pour assurer l'intérim en l'absence du président, avec l'obligation de l'informer et de solliciter son avis sur les décisions stratégiques.



L'accord ne se contente pas de régler les questions de gouvernance. Le président Guèye a donné pour instruction à Modou Fall de « réunir toute la famille AS Pikine » et de se concentrer sur la saison à venir. La priorité est de régler les dettes du club et de mettre l'équipe dans les meilleures conditions pour la préparation hivernale.



La signature de ce document par les deux hommes forts du club est un signal fort envoyé à l'ensemble de la famille de l'AS Pikine. Elle marque la fin d'une période de turbulence et l'amorce d'une nouvelle ère de collaboration pour le bien de l'équipe, livre ‘’ Record’’.