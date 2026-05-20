​Golar LNG : Production en hausse de 19 % pour le FLNG Gimi au premier trimestre

D'après le communiqué officiel de Golar LNG Limited publié pour le premier trimestre 2026, l'unité de liquéfaction de gaz naturel flottant FLNG Gimi affiche une excellente performance avec 33 cargaisons déchargées et une production en avance sur le calendrier.



Porté par des températures hivernales favorables et des prix incitatifs, le groupe a pu facturer un tarif journalier « supérieur de 19 % au tarif journalier contractuel ».



Bien que la direction anticipe une baisse de régime logique lors des deux prochains trimestres en raison des chaleurs estivales, elle prévoit que le FLNG Gimi produira « en moyenne annuelle, des volumes supérieurs à ses volumes contractuels » fixés à 2,4 millions de tonnes par an.



Sur le plan financier et stratégique, Golar capitalise pleinement sur cet actif dont il détient 70 %, estimant sa part nette du carnet de commandes à « environ 3 milliards de dollars » sur la durée de ce contrat de 20 ans.

La compagnie précise également qu'elle « collabore activement avec les partenaires du projet du Grand Tortue Ahmeyim » (GTA). L'objectif de cette coopération est d'introduire des initiatives à valeur ajoutée pour optimiser les coûts d'exploitation et débloquer une capacité nominale encore plus importante pour le FLNG Gimi.