​Interdiction de la mangue sénégalaise en Europe : Dr Malick Diop dément et précise

Annoncée jeudi sur les ondes de la Rfm, l’information selon laquelle la mangue sénégalaise a été interdite en Europe et aux USA, est «fausse». C’est du moins ce qu’a déclaré le Directeur général (Dg) de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) qui tient à préciser que «les exportations de mangue sénégalaise n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque interdiction en Europe».



Dans une note parvenue à PressAfrik, le Dg de l’Asepex précise que : «pour les Etats Unis, la seule contrainte que nous avons est liée à l’exigence de fumigation (traitement chimiques contre les mouches de fruits) qui est une pratique non encore utilisée par le Sénégal». Et, de souligner que : « le Sénégal n'exporte donc pas encore de mangue aux Etats-Unis».



En revanche, explique-t-il : «ce qui s’est réellement passé était que la plupart des pays, dont le Sénégal, avaient reçu des notifications suites à des interceptions notées sur la qualité sanitaire de certains envois en 2016».



Il est d’avis que «cette procédure, tout à fait admise d’ailleurs puisque de telles pratiques impliquent une réponse rapide par la communication d’un nouveau plan de lutte impliquant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur».



C’est la raison pour laquelle, avance le Dr Malick Diop : «que la DPV a organisé un atelier de partage et de sensibilisation sur le nouveau dispositif de contrôle avec beaucoup d’innovations notamment sur la présence des inspecteurs phytosanitaires dans les centres de conditionnement et l’obligation pour chaque exportateurs de s’enregistrer au niveau de leur base de données».



Et, poursuit-il, «ce nouveau dispositif a été communiqué à la partie Européenne et les opérations d’exportations se passent comme souhaitées. La preuve, entre hier et aujourd’hui, nos services techniques ont instruit et délivré plus d’une trentaine de certificats d’origine pour la mangue principalement exportée vers l’Europe (France, hollande, Espagne, Belgique, Allemagne)».



A l’en croire, une étude réalisée par le PACMS, au 30 septembre 2017, avait révélé que le volume total des exportations de mangues s’élevait à 17 168 tonnes toutes destinations confondues (Europe, sous-région et autres destinations) contre 15 048 tonnes la même date en 2015 et 16 704 tonnes en 2016. Et, «ce volume représente 10 milliards de francs CFA », informe-t-il.



Revenant sur la campagne d’exportation 2017, l’Asepex de rappeler que : «12 902 tonnes (75%) de mangue ont été expédiées vers l’Union Européenne contre 10 029 tonnes en 2016, constituant une hausse en comparaison avec les trois dernières campagnes d’exportation. De 2000 à 2017, les volumes exportés vers l’UE ont multipliés par 16 en 18 campagnes avec un taux de croissance moyen annuelle de 19% de 2000 à 2017».



«4 266 tonnes de mangue expédiées hors Europe dont 3 011 tonnes exportées vers la Mauritanie / Maroc (18%) et 1 255 tonnes vers le Ghana (7%), renseigne la même source.