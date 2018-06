​Irak: Mélina Boughedir condamnée à la perpétuité pour appartenance au groupe EI

La Française Mélina Boughedir a été condamnée ce dimanche 3 juin à Bagdad à la prison à perpétuité. La jeune femme risquait la peine capitale pour avoir rejoint en 2015 le groupe Etat Islamique dans le nord de l'Irak.



Si Mélina Boughedir redoutait cette sentence, c'est avant tout un soulagement. En étant condamnée à la prison à vie - soit vingt ans de réclusion au regard de la loi irakienne - la Française échappe à une exécution par pendaison.



Arrêtée à l'été 2017 à Mossoul, Mélina Boughedir avait été condamnée une première fois en février dernier à sept mois de prison pour entrée illégale en Irak. En revanche, elle avait alors été acquittée des charges de terrorisme, les juges considérant que son dossier était vide.



Revirement



Jusqu' à ce revirement de la Cour de cassation irakienne, réexaminant son dossier la haute juridiction, avait estimé qu'elle savait que son mari était un combattant de l’organisation État islamique.



Mélina Boughedir, originaire de Seine-Saint-Denis avait rejoint Mossoul avec mari et enfants en octobre 2015. Elle a toujours nié avoir prêté allégeance au groupe État islamique, affirmant que son mari dont elle n'a plus de nouvelles depuis la chute de Mossoul, n'était pas un combattant mais un simple cuisinier.



Mélina Boughedir espérait être rapidement expulsée et retrouver en France trois de ces enfants déjà rapatriés. Elle va désormais retrouver sa cellule de la prison pour femmes des forces antiterroristes irakiennes à Bagdad. Cellule qu'elle partage avec Djamila Boutouatou, autre Française condamnée également à la perpétuité en avril dernier.



Justice « légitime »



Suite à l'annonce de cette décision, le secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, Christophe Castaner, interrogé sur Europe 1 et CNews, a estimé que la « la justice irakienne est légitime à juger » le cas de Mélina Boughedir. Une justice en qui il a dit avoir « confiance ».