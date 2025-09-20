​Lâchers d'eau à Manantali : le préfet de Matam détaille les mesures de protection

Face à la montée des eaux du fleuve Sénégal suite aux lâchers du barrage de Manantali, le préfet du département de Matam (nord), Téning Faye, a annoncé la mise en place de mesures de prévention. Il a assuré que les autorités ont finalisé un plan de réponse opérationnel pour protéger les populations.



Le préfet a expliqué que le niveau du fleuve a commencé à monter après les lâchers d'eau du week-end dernier. Pour y faire face, l'administration a bénéficié du soutien d'entreprises locales pour renforcer les infrastructures de protection. La SAED (Société d'Aménagement et d'Exploitation du Delta du Fleuve Sénégal) a notamment aidé à la réhabilitation de la digue de Matam et à la construction d'une petite digue à Tigéré, afin de détourner les eaux.



Tening Faye au micro d’iradio, a aussi mentionné des mesures d'aménagement pour les zones déjà touchées par la stagnation des eaux, comme à Afia. Une tranchée a été creusée, avec l'aide de l'entreprise Dental BTP, pour permettre un écoulement des eaux par gravité. Ces actions visent à ralentir et à orienter le flux d'eau pour limiter les dégâts sur les habitations et les communautés.