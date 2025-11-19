​Législatives en Côte d'Ivoire: 1141 candidatures validées pour briguer les 255 sièges de l'Assemblée

En Côte d’Ivoire, après la présidentielle remportée par le président sortant Alassane Ouattara avec plus de 89 % des voix, place désormais aux élections législatives, prévues le 27 décembre prochain. Plus de mille candidats briguent les 255 sièges de l’Assemblée nationale. La Commission électorale indépendante, la CEI, a publié mardi soir la liste provisoire des candidatures retenues.



Avec notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo



Au total, 1 141 candidatures ont été validées par la CEI, après le retrait de 272 dossiers, pour désistement ou non-conformité avec la loi électorale.



Le parti au pouvoir, le RHDP, présente plus de 200 candidats dans toutes les circonscriptions du pays. Parmi eux, une vingtaine de membres du gouvernement. On y retrouve notamment : le vice-président Tiémoko Meylet Koné, candidat à Tafiré, le Premier ministre Robert Beugré Mambé, candidat à Songon et le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara à Abobo.



De son côté, le PDCI-RDA, principal parti d’opposition, aligne plus d’une centaine de candidats, notamment dans son fief de Cocody où il mise sur l’actuel maire Jean-Marc Yacé. À Yopougon en revanche, le PDCI devra y aller sans son allié, le PPA-CI de Laurent Gbagbo qui a décidé de boycotter ces législatives.

Les candidatures indépendantes restent nombreuses

Mais ces investitures au sein des partis ne satisfont pas tout le monde : plusieurs cadres non retenus par leur parti choisissent d’y aller en indépendants. C’est le cas, par exemple, du député RHDP sortant de Man, Sidiki Konaté, ou encore de l’ancien secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, candidat à Gagnoa, dans l’ouest du pays.



Comme en 2021, les candidatures indépendantes restent particulièrement nombreuses : elles représentent à elles seules près de 60 % des dossiers retenus par la CEI.



Certains cadres du PPA-CI ont par ailleurs choisi de braver la consigne de boycott. Ils figurent bel et bien parmi les candidats, mais en tant qu’indépendants. C’est le cas notamment de Stéphane Kipré, président exécutif du PPA-CI, candidat à Gboguhé dans l’ouest du pays. Un autre cadre du parti, Blaise Lasm, apparaît même sur la liste dans la circonscription de Dabou, mais cette fois sous la bannière du PDCI-RDA.

