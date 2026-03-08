​Ligue 1 : l’OM se rassure à Toulouse

L’OM a retrouvé un peu d’air. En déplacement à Toulouse, les Marseillais se sont imposés sur la plus petite des marges et signent surtout un fait rare cette saison : ils n’ont pas encaissé de but. Un succès qui permet au club phocéen de remonter provisoirement à la troisième place de Ligue 1.



Cette victoire arrive après plusieurs semaines difficiles. Éliminés en quarts de finale de Coupe de France par le même adversaire quelques jours plus tôt, les joueurs marseillais ont dû composer avec la colère de leurs supporters. Dans le parcage visiteurs, les ultras ont affiché leur mécontentement avec une banderole explicite et un silence pesant tout au long de la rencontre.



Sur le terrain, l’OM a toutefois montré davantage de solidité défensive. Malgré une défense remaniée et quelques frayeurs sur coups de pied arrêtés, les Marseillais ont tenu bon, aidés par un gardien vigilant et une équipe plus disciplinée.



Le seul but de la rencontre est intervenu à la 18ᵉ minute. Bien servi par Facundo Medina après une initiative d’Igor Paixão, Mason Greenwood a trouvé l’ouverture et offert l’avantage aux siens. Un but suffisant pour faire la différence, même si Toulouse a poussé jusqu’au bout, faisant planer la menace d’une égalisation dans les dernières minutes.



Sans être totalement convaincant, l’OM repart donc de Toulouse avec trois points précieux et un peu de confiance retrouvée. Reste désormais à confirmer pour stabiliser sa place sur le podium, rapporte L'EQUIPE. .