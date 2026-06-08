​Liquidités : la BCEAO injecte 6 625 milliards pour soutenir l'économie de l'UEMOA

La BCEAO a annoncé le lancement, pour le 8 juin 2026, de trois opérations d'injection de liquidités totalisant « un montant global de 6.625,0 milliards ».



Cette intervention, qui se décompose en un appel d'offres hebdomadaire de 6.500 milliards, un appel d'offres mensuel de 100 milliards et un guichet de relance doté de 25 milliards, vise à garantir une « liquidité en adéquation avec les besoins de l'économie et la stabilité monétaire et financière ».



Parallèlement, les données du marché interbancaire reflètent une activité soutenue, avec un volume de transactions atteignant « 1 103,8 milliards » pour la semaine sous revue.



Le taux moyen pondéré sur le compartiment à une semaine s'est établi à « 3,4207% », illustrant les dynamiques actuelles de refinancement au sein de l'Union.