​Match amical : Face au Sénégal, les États-Unis sortent l’artillerie lourde

Pour ce duel historique à Charlotte, ce dimanche, l'équipe nationale du Sénégal s'apprête à défier un adversaire américain d'une qualité technique impressionnante et en pleine transition sous la houlette de Mauricio Pochettino.



Actuellement 16es au classement FIFA, les États-Unis s'avancent avec un groupe ultra-compétitif, porté par une génération dorée qui performe au plus haut niveau européen. Les principaux dangers viendront d'une attaque en feu cette saison : l'ailier star de l'AC Milan, Christian Pulisic, meilleur buteur de l'effectif avec ses 32 buts en sélection, sera épaulé par un trio de redoutables canonniers ayant chacun terminé meilleur buteur de leur club en Europe, à savoir Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) et Haji Wright (Coventry City).



Avec des milieux d'expérience comme Weston McKennie (Juventus) et Tyler Adams (Bournemouth), les « Stars and Stripes » représentent un test physique et tactique de niveau mondial pour jauger nos forces.



Face à cette armada, les Lions de la Teranga n'ont absolument rien à envier à leurs hôtes et se présentent avec le respect dû à leur rang de 14es mondiaux. Fort d'un parcours exceptionnel et invaincu lors des éliminatoires, l'effectif dirigé par Pape Thiaw s'appuie sur une assise défensive solide. Pour les attaquants comme Sadio Mané ou Nicolas Jackson, il y aura clairement de superbes opportunités à exploiter dans les espaces.



La présence de cadres évoluant en Premier League comme Idrissa Gueye ou Ismaïla Sarr, qui retrouvera d'ailleurs son coéquipier de Crystal Palace, Chris Richards promet une opposition intense au milieu de terrain.



Pour rappel, les États-Unis ont été battus lors de deux matchs amicaux à domicile. Le 28 mars 2026, les américains ont ouvert le score avant de totalement sombrer et d'encaisser cinq buts consécutifs face à la Belgique (5-2). Trois jours plus tard, le 31 mars, ils ont enchaîné avec un second revers face au Portugal (2-0).



Selon les commentateurs, ces « échecs récents à domicile face à de grosses écuries européennes prouvent que le bloc défensif de la Team USA », dirigé par Mauricio Pochettino, commet de grosses erreurs sous pression et le Sénégal peut espérer en tirer profit au Bank of America Stadium, ce dimanche.