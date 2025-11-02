​Mise en accusation de Macky Sall : Abdou Mbow fustige l'« ignorance » de l'opposition

​Le débat autour de la tentative de mise en accusation de l'ancien président Macky Sall pour haute trahison a pris fin à l'Assemblée nationale. Après le rejet du projet de résolution par le Bureau de l'institution, le député Abdou Mbow, membre de l'Alliance pour la République (APR), a vigoureusement défendu cette décision, la qualifiant de « conforme à la Constitution » et dénonçant l'attitude de certains élus de l'opposition qu'il juge « mal informée ».



​Invité dans le Jury du Dimanche (JDD), de ce 2 novembre, Abdou Mbow a estimé que l'affaire était désormais « close » et que le débat « ne mérite plus d'être poursuivi ». Il n'a pas mâché ses mots pour critiquer les députés de l'opposition, les accusant d'être dans l'« ignorance » sur le fonctionnement des institutions.



​Le député de l’opposition a réitéré ses critiques initiales concernant la démarche de l'opposition, la qualifiant d'« aberration ».

​« Nous sommes en face de députés qui sont dans une ignorance et qui s'entêtent dans leur ignorance. On l'avait dit, quand ils ont déposé ce projet de résolution, on avait dit d'abord, non seulement, que c'était une aberration. Parce que le député n'a pas le droit de venir comme ça déposer un projet de résolution de mise en accusation pour haute trahison », a-t-il déclaré.



​Abdou Mbow a également soulevé une question fondamentale sur la définition même de l'accusation, soulignant l'absence de clarté dans le droit sénégalais : « Dans le code pénal sénégalais, code de procédure pénal sénégalais, on dit et dans la Constitution que le président de la République ne peut être jugé que pour haute trahison. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire c'est quoi la haute trahison dans la Constitution et dans le code pénal sénégalais».



​Concernant les explications données par certains, y compris au sein de la majorité, sur le rejet du texte, Abdou Mbow a tenu à clarifier le rôle du Bureau de l'Assemblée nationale, réfutant l'idée que le fond de l'affaire aurait pu être examiné à ce stade. « J'ai entendu des députés de la majorité essayer de s'expliquer dans une explication alambiquée en disant qu’on a rejeté, le bureau n'est pas entré dans le fond. Ils ne comprennent pas ce que c'est qu’entrer dans le fond », a-t-il expliqué.



​Il a ensuite détaillé les prérogatives du Bureau : « le bureau de l'Assemblée nationale a compétence de voir la recevabilité ou non d'une proposition de loi ou d'une résolution. Voilà un peu les compétences du bureau. C'est la commission qu'on saisit dans le fond. Maintenant, si le bureau de l'Assemblée nationale juge que telle résolution ou telle proposition, elle n'est pas recevable, mais on met ça à la poubelle. C'est ça. C'est aussi simple. C'est ça, les compétences du bureau s'arrêtent là ».



​Pour l’invité du JDD, la persistance de l'opposition sur ce dossier est la preuve d'une méconnaissance profonde du système républicain. « Maintenant, comme je te dis, quand on est incompétent, quand on est dans l'ignorance, quand on ne connaît pas comment fonctionne la République, les institutions, l'Assemblée nationale, son bureau et les lois et règlements, on peut se permettre d'être dans des élucubrations inutiles », a-t-il conclu.

​Le député de l'APR considère donc que l'opposition « est en train de se jouer » et que cette tentative de mise en accusation est définitivement classée.