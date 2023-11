​Modou Lô à Ama Baldé: « je prends ce combat au sérieux »

Plus de 5 ans après son dernier combat face à Eumeu Sène, le roi des arènes Modou Lô va en découdre, le 5 novembre prochain, à l'Arène nationale, avec Ama Baldé. Un choc pour la couronne royale qui tient en haleine tout le pays depuis plusieurs années. Le lutteur de Rock Énergie avoue « ne pas prendre le combat à la légère ». Aux yeux de Modou Lô, le jeune frère de Jules Baldé ne l'empêche pas de dormir. « Je n'attends que le jour-j pour aller prendre la victoire et rentrer aux Parcelles Assainies. C'est un combat que je prends très au sérieux. Je veux qu'il soit prêt à 100%», a prévenu Modou Lo.



Il était aperçu dernièrement sur la Télévision futurs médias (Tfm) pour les besoins de son ultime face-à-face avec Ama Baldé, avant de disparaître au bout de quelques minutes, puisque son adversaire lui avait posé un lapin. Modou Lo est réapparu mercredi, au terrain municipal des Parcelles Assainies, un stade plein à craquer. Aucun morceau de terre n'était vide pour permettre à Modou Lô de sacrifier à la séance d'entraînement ouverte au public.



Dès son arrivée sur les lieux, Modou Lo a harangué la foule et gagné la confiance de ses supporters. Au beau milieu de ce public acquis, le Roc des Parcelles Assainies ne semble pas ébranlé par les menaces du fils de Falaye Baldé. Modou Lo a dévoilé un état de forme exceptionnel qui rassure ses supporters. Apparemment prêt sur tous les plans, le Roc des Parcelles Assainies s'est lancé dans une terrible confrontation en, boxe anglaise avec son sparring-partner, Frane. Une intense séquence qui a enflammé son Open-press. Aux côtés de certains lutteurs des Parcelles Assainies, l'actuel roi des arènes est plus que jamais déterminé à conserver sa couronne au soir du 5 novembre prochain.



«Je suis prêt à converser la couronne et je vais le faire. Ama Baldé aura la réponse qu'il faut. Ce n'est pas un combat à négliger. Je suis prêt sur tous les plans, et ce n'est pas Ama qui va m’empêcher de dormir. Il y’a des déclarations auxquelles je ne peux pas donner de considération, donc je ne vais pas m’attarder à répondre à mon adversaire», a répondu le Roc des parcelles assainies, qui appelle à la mobilisation tous ses supporters le jour de la confrontation mais aussi au fair-play.