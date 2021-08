​Mondial Beach soccer: le Sénégal hérite du Brésil en quart de finale

Les « Lions » du Beach soccer finissent en tête de la poule D, malgré la défaite contre l’Oman, hier mardi. Ils vont affronter le Brésil en quarts de finale. Un match qui s’annonce difficile pour les hommes de Ngalla Sylla, dans la mesure où les Brésiliens ont été champions du monde à 14 reprises.



L’équipe du Brésil est arrivée deuxième du groupe C, derrière la Suisse, qui a fait le carton plein : 3 matchs, 3 victoires.

Le Portugal, champion du monde en titre a été éliminé par l’Uruguay. La Céleste a gagné sur le score de 7-6. Le Portugal ne pourra plus défendre son titre.



Le Sénégal va jouer contre le Brésil, jeudi 26 août, à 12 heures. L’Uruguay, classé 2ème de la poule derrière les « Lions », croise le fer avec la Suisse. Le troisième quart de finale mettra aux prises Tahiti et le Japon. La Russie va défier l’Espagne.



Programme quarts de finale

Jeudi 26 août 2021



12h00 Sénégal / Brésil

13h30 Suisse / Uruguay

16h00 Tahiti / Japon

17h30 Russie / Espagne