​Niger: au moins sept morts dans des frappes de drones sur un village du Tillabéri

Au Niger, une cérémonie de deuil tourne au drame. Le 24 juillet, dans le village de Chinagodrar, situé au nord de la région de Tillabéri, un rassemblement funéraire a subi deux frappes de drones de l'armée.

Selon les sources de RFI, au moins sept personnes ont péri dans les frappes parmi les villageois. Les habitants dénoncent une bavure de forces du Niger. La dernière en date d'une longue série.



D'après les habitants de Chinagodrar, ces frappes de drones ont aussi causé plusieurs blessés, les plus graves évacués un peu plus au sud, dans le district sanitaire de Banibangou. Face au silence des autorités, ce sont les villageois de cette bourgade placée près de la frontière malienne qui ont lancé l'alerte sur les réseaux sociaux.



Traque de jihadistes



D'après les témoins, aucun terroriste n'était présent au rassemblement funéraire qui a essuyé les frappes.



Ce drame n'a rien d'un cas isolé dans les zones reculées du pays. Il y a quelques mois, la région de Filingué enregistrait plusieurs bavures similaires, que les villageois ont aussi dénoncées.



En réponse, Niamey a expliqué mener des opérations militaires contre des jihadistes cachés dans les villages. Des drones acquis en Turquie survolent le territoire pour traquer et contenir les terroristes qui écument la zone des trois frontières.