Pariez sur les meilleurs matchs de la 4ᵉ journée de Ligue des champions sur 1xBet !







L'essentiel à retenir : les paris sont avant tout un divertissement, pas un moyen de gagner de l'argent.



Liverpool – Real Madrid, 4 novembre



Après un début de saison prometteur, Liverpool a traversé des turbulences, enchaînant les défaites. Mais la victoire écrasante (5-1) contre l'Eintracht lors de la précédente journée de Ligue des champions a prouvé qu'il était trop tôt pour enterrer l'équipe d’Arne Slot. De plus, Liverpool s’est facilement défait du Real à domicile lors de l’édition précédente de la compétition et cette saison, du deuxième géant madrilène, l'Atlético.

C'est pourquoi les champions d'Angleterre sont les favoris de ce match à Anfield. Qui peut dérailler Liverpool ? Les locaux vont prendre d’assaut le but adverse, et le Real Madrid, avec ses incroyables Kylian Mbappé et Vinicius, est redoutable en contre-attaque. Le FC Barcelone, qui s'est incliné face au Real Madrid lors du premier Clasico de la saison, l'a déjà ressenti.



Cotes : V1 – 2.338, X – 4.02, V2 – 2.95.



Paris Saint-Germain – Bayern Munich, 4 novembre



Cette affiche mettra aux prises les leaders du championnat, invaincus jusqu'à présent. Le Bayern poursuit son carton plein cette saison, tandis que les Parisiens, malgré trois débâcles en championnat, mènent néanmoins le bal. Les tenants actuels du titre de la Ligue des champions ont livré leur meilleure performance justement en C1 où ils ont dominé le FC Barcelone à l'extérieur et planté 11 pions face à l'Atalanta et au Bayer Leverkusen.



Au vu des cotes, Munich est donné perdant. Mais les champions de Bundesliga comptent dans leurs rangs Harry Kane, auteur de 20 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Misez donc avec prudence si vous pariez contre eux.



Cotes : V1 – 2.265, X – 4.18, V2 – 2.95.



Manchester City – Borussia Dortmund, 5 novembre



Les "Citizens" sont les grands favoris de cette rencontre à domicile. Cependant, les hôtes dépendent fortement d'Erling Haaland : si le Norvégien ne trouve pas le chemin des filets, le collectif risque de rencontrer des difficultés. Le Borussia parviendra-t-il à contenir son ancienne star ? C'est là tout l'enjeu de cette bagarre.



Il sera néanmoins difficile pour City de contenir Guirassy, Adeyemi et d’autres attaquants de la formation de Niko Kovač. Lors de chacune des trois premières journées, le Borussia a inscrit 4 buts, mais a été finalement accroché par la Juventus grâce à une volonté de fer et une veine incroyable de cette dernière.



Cotes : V1 – 1.44, X – 5.15, V2 – 7.85

